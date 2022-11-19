Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Отец Эндрика назвал единственный топ-клуб, сделавший официальное предложение по игроку

19 Ноября 2022 • 20:38 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.15 X 7.90 2 17.00
28.12 22:00

Отец восходящей звезды бразильского футбола высказался об интересе к своему сыну.

Основным претендентом на 16-летнего нападающего «Палмейраса» считается мадридский «Реал», однако, по словам отца игрока Дугласа, только «ПСЖ» решился направить официальное предложение бразильскому клубу: «Пари Сен-Жермен» – единственный клуб, начавший официальные переговоры с «Палмейрасом», – цитирует Дугласа инсайдер Фабрицио Романо. – Многие клубы из различных стран заинтересованы в подписании Эндрика, но «ПСЖ» уже сделал первый шаг», – отметил отец футболиста, ранее сообщивший, что в конце ноября посетит базу мадридского «Реала» вместе с сыном.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас ПСЖ Эндрик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Ноября
20:38 · Испания. Ла Лига
Отец Эндрика назвал единственный топ-клуб, сделавший официальное предложение по игроку
19:43 · Германия. Бундеслига
«Реал» не готов платить 150 млн евро за 19-летнего англичанина
19:30 · Англия. Премьер-лига
Топ-клубы АПЛ претендуют на форварда «Барселоны»
17:36 · Испания. Ла Лига
Ледяхов: «Меня в Испании называли «Принц», а Мостового — «Царь» 2
16:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Луис Энрике рассказал о том, как Тассотти сломал ему нос на ЧМ-1994
16:17 · Испания. Ла Лига
Минасов считает, что Дзюба мог бы заиграть в Ла Лиге
15:12 · Англия. Премьер-лига
«Реал» поспорит с английским топ-клубом за трансфер молодого таланта из «Лиона»
14:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бельерин: «Как футболисту мне грустно, что я не смогу сыграть на чемпионате мира»
14:26 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - лидер по посещаемости среди клубов Европы
12:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» просмотрит 10 футболистов на ЧМ-2022 1
10:53 · Испания. Ла Лига
Гави назвал своих любимых игроков за всю историю, в списке – два бывших футболиста «Реала»
10:36 · Испания. Ла Лига
Гави: «Я получаю больше внимания от девушек»
09:47 · Англия. Премьер-лига
Кроос ответил на предложение «Манчестер Сити»
00:34 · Испания. Ла Лига
Игровую майку с последнего матча Пике поместили в клубный музей «Барселоны»
18 Ноября
23:57 · Германия. Бундеслига
«Барселона» нашла замену Пике
Все новости
Рекомендуем