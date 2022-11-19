Отец Эндрика назвал единственный топ-клуб, сделавший официальное предложение по игроку

Отец восходящей звезды бразильского футбола высказался об интересе к своему сыну.

Основным претендентом на 16-летнего нападающего «Палмейраса» считается мадридский «Реал», однако, по словам отца игрока Дугласа, только «ПСЖ» решился направить официальное предложение бразильскому клубу: «Пари Сен-Жермен» – единственный клуб, начавший официальные переговоры с «Палмейрасом», – цитирует Дугласа инсайдер Фабрицио Романо. – Многие клубы из различных стран заинтересованы в подписании Эндрика, но «ПСЖ» уже сделал первый шаг», – отметил отец футболиста, ранее сообщивший, что в конце ноября посетит базу мадридского «Реала» вместе с сыном.