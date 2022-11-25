Галтье рассказал, от чего зависит продление контракта Месси с «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье ответил, при каких условиях полузащитник Лионель Месси согласится подписать с клубом новый контракт. Напомним, действующее соглашение аргентинца с парижским клубом истекает в конце сезона.

«Продление контракта с Месси? Это зависит от многих факторов. В первую очередь, он должен понять, счастлив ли в «ПСЖ» и хочет ли продолжать выступать за команду. Говорил ли он мне о своём решении? Такие вещи футболисты обсуждают с Лукашем Кампушем», – цитирует Галтье испанское издание Marca.

Напомним, Месси перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года на правах свободного агента из каталонской «Барселоны» и с тех пор выиграл с клубом чемпионат Франции.