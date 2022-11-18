Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Агент Хави Симонса – о возвращении игрока в «ПСЖ» в 2023 году: «Всё возможно»

18 Ноября 2022 • 20:47 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.16 X 7.60 2 17.00
28.12 22:00

Рафаэла Пимента, агент 19-летнего полузащитника нидерландского ПСВ Хави Симонса, рассказала о вероятном возвращении в «Пари Сен-Жермен».

Минувшим летом атакующий хавбек переехал в Эйндховен из Парижа без платы за трансфер, однако у французского гранда есть первоочерёдная опция обратного выкупа, которая будет актуальна следующим летом.

«Вернётся ли Хави в «ПСЖ» в 2023 году? Кто знает? Посмотрим, пока не буду рассуждать на эту тему», – цитирует Пименту инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на итальянские СМИ.

В текущем сезоне Хави Симонс провёл 22 матча, отметившись десятью голами и четырьмя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ ПСЖ Хави Симонс Рафаэла Пимента трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
20:47 · Нидерланды. Эредивизие
Агент Хави Симонса – о возвращении игрока в «ПСЖ» в 2023 году: «Всё возможно»
16 Ноября
13:55 · Германия. Бундеслига
Де Лигт: «Я очень скучаю по «Аяксу»
14 Ноября
13:26 · Англия. Премьер-лига
Гакпо хочет перейти в «Манчестер Сити»
06:13 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» в 12-й раз уходит на зимний перерыв лидером турнирной таблицы Эредивизии
13 Ноября
20:53 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» разгромил «Эксельсиор» и вышел в единоличные лидеры
05:12 · Нидерланды. Эредивизие
Впервые за почти четыре года «Аякс» не выиграл в матче чемпионата, имея преимущество в два мяча
00:55 · Нидерланды. Эредивизие
АЗ обыграл ПСВ и до предела обострил борьбу за лидерство
12 Ноября
22:41 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» упустил задел в два гола в игре с аутсайдером
11 Ноября
12:57 · Нидерланды. Эредивизие
Силессен в ярости от того, что ван Галь не взял его на чемпионат мира
08:58 · Англия. Премьер-лига
Альварес: «Я хотел перейти в «Челси»
10 Ноября
23:58 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» одолел аутсайдера и настиг лидирующий ПСВ
09 Ноября
23:58 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» едва не проиграл «Витессу», несмотря на перевес по ходу матча
15:20 · Россия. Премьер-лига
Степашин: «Шиманьски никогда не вернётся в Россию»
08 Ноября
13:59 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» нашёл усиление в Нидерландах
08:24 · Англия. Премьер-лига
Скауты топ-клубов АПЛ просматривают Гакпо
Все новости
Рекомендуем