Агент Хави Симонса – о возвращении игрока в «ПСЖ» в 2023 году: «Всё возможно»

Рафаэла Пимента, агент 19-летнего полузащитника нидерландского ПСВ Хави Симонса, рассказала о вероятном возвращении в «Пари Сен-Жермен».

Минувшим летом атакующий хавбек переехал в Эйндховен из Парижа без платы за трансфер, однако у французского гранда есть первоочерёдная опция обратного выкупа, которая будет актуальна следующим летом.

«Вернётся ли Хави в «ПСЖ» в 2023 году? Кто знает? Посмотрим, пока не буду рассуждать на эту тему», – цитирует Пименту инсайдер Фабрицио Романо, ссылаясь на итальянские СМИ.

В текущем сезоне Хави Симонс провёл 22 матча, отметившись десятью голами и четырьмя ассистами.