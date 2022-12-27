Галтье: Месси останется в Аргентине до 1 января

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился информацией о том, когда нападающий команды Лионель Месси вернётся в расположение клуба. Напомним, 35-летний аргентинец стал победителем минувшего чемпионата мира в Катаре.

Галтье сообщил Mundo Deportivo, что после победы Месси на мундиале ему предоставлены выходные дни до первого января, которые он проведет в Аргентине. Тренер отметил, что возвращение футболиста в расположение команды ожидается второго или третьего января.

В текущем сезоне Месси провел 19 матчей в составе парижского клуба, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.