«ПСЖ» разгромил «Лорьян» и ещё сегодня может стать чемпионом

В среду «ПСЖ» сделал решающий шаг к завоеванию чемпионского титула Лиги 1. В споре с аутсайдером, «Лорьяном», лидеры сезона забили в ворота противника четыре гола.

В первом тайме Усман Дембеле без помех справа срезал угол и пробил в дальнюю часть ворот - 0:1. Тут же Нуну Мендеш с левого фланга нашел передачей Килиана Мбаппе, и форвард пяткой подправил полет мяча - 0:2. После перерыва прорыв Мбаппе привел к прострелу на линию вратарской, и Дембеле оформил дубль. Вышедшие на замену игроки «Лорьяна» соорудили гол престижа при попустительстве обороны противника, и после подачи Мохаммед Бамба поразил цель. В концовке оба коллектива создавали моменты, и в итоге Мбаппе слева убежал к воротам и был точен - 1:4.

«ПСЖ» на 14 очков опережает «Монако», и если главный преследователь потеряет очки в матче с «Лиллем», парижане уже сегодня станут чемпионами.