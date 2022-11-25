Галтье: «Думаю, Мбаппе любит «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье думает, что нападающий Килиан Мбаппе любит свой клуб. Напомним, в мае француз продлил свой контракт с командой, но уже осенью появились слухи о том, что он твёрдо решил покинуть «Парк де Пренс».

«Думаю, Мбаппе любит «ПСЖ». Не думаю, что дело в деньгах, ведь футболисты мирового уровня могут везде хорошо зарабатывать. Чувствую ли я, что Килиан счастлив в Париже? Да, конечно. Я вам это гарантирую», – заявил Галтье в интервью изданию Marca.

Напомним, Мбаппе в данный момент выступает на чемпионате мира в составе сборной Франции и уже успел отметиться голом на турнире, поразив ворота Австралии в первом туре группового этапа.