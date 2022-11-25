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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Думаю, Мбаппе любит «ПСЖ»

25 Ноября 2022 • 15:19 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.15 X 7.90 2 17.00
28.12 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье думает, что нападающий Килиан Мбаппе любит свой клуб. Напомним, в мае француз продлил свой контракт с командой, но уже осенью появились слухи о том, что он твёрдо решил покинуть «Парк де Пренс».

«Думаю, Мбаппе любит «ПСЖ». Не думаю, что дело в деньгах, ведь футболисты мирового уровня могут везде хорошо зарабатывать. Чувствую ли я, что Килиан счастлив в Париже? Да, конечно. Я вам это гарантирую», – заявил Галтье в интервью изданию Marca.

Напомним, Мбаппе в данный момент выступает на чемпионате мира в составе сборной Франции и уже успел отметиться голом на турнире, поразив ворота Австралии в первом туре группового этапа.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Alex1972
25 Ноября 2022 в 15:24
Не пи..ди..
ARTUR
25 Ноября 2022 в 15:21
думай..
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