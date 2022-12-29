Маркиньос и Неймар подвели, но «ПСЖ» дожал аутсайдера в компенсированное время

В 16-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» играл дома против предпоследней команды соревнований, «Страсбурга». Несмотря на разницу в классе, встреча получилась интригующей. Уже в дебюте после подачи со штрафного от Неймара Маркиньос головой расстрелял ворота. В целом в первом тайме парижане транжирили свои моменты и позволяли противнику слишком много у владений Джанлуиджи Доннаруммы. А на 51-й минуте Маркиньос неудачно подставил ногу под удар оппонента и стал автором автогола. Вскоре Неймар получил два «горчичника» подряд за отмашку и симуляцию. Последние полчаса прошли без остроты, и лишь на шестой компенсированной минуте чемпионы добились своего, Килиан Мбаппе реализовал пенальти - 2:1.
Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет восемь очков.
Протокол игры
|(1:0) Маркиньос Маркос14'
|51'Маркиньос Маркос (1:1)
|(2:1) Мбаппе Килиан90'
Доннарумма Джанлуиджи•Мукиэле Норди•Рамос Серхио•Маркиньос Маркос•Битшиабу Эль-Шадай79' (Хакими Ашраф (79') •Фабиан Руис•Верратти Марко• 51'Витинья II73' (Солер Карлос (73') •Неймар 61'• 63'Экитике Уго73' (Сарабия Пабло (73') •Мбаппе Килиан 90'
Селс Матц•Дукуре Исмаэль•Ньямси Жерзино• 49'Джику Александер•Перрен Люка•Беллегард Жан-Рикнер•Прчич Саньин65' (Аолу Жан-Эде (65') •Диарра Хабиб77' (Диалло Хабиб (77') •Томассон Адриен•Гамейро Кевин77' (Сиссоко Ибраима (77') •Ажорк Людовик
Запасные: Мотиба Лебо•Сеттель Том•Нусс Антуан•Риссьер Робин
28 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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