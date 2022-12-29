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Чемпионат Франции. Лига 1

Маркиньос и Неймар подвели, но «ПСЖ» дожал аутсайдера в компенсированное время

29 Декабря 2022 • 01:00 Комментировать
ПСЖ
2:1
Страсбург
окончен

В 16-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» играл дома против предпоследней команды соревнований, «Страсбурга». Несмотря на разницу в классе, встреча получилась интригующей. Уже в дебюте после подачи со штрафного от Неймара Маркиньос головой расстрелял ворота. В целом в первом тайме парижане транжирили свои моменты и позволяли противнику слишком много у владений Джанлуиджи Доннаруммы. А на 51-й минуте Маркиньос неудачно подставил ногу под удар оппонента и стал автором автогола. Вскоре Неймар получил два «горчичника» подряд за отмашку и симуляцию. Последние полчаса прошли без остроты, и лишь на шестой компенсированной минуте чемпионы добились своего, Килиан Мбаппе реализовал пенальти - 2:1.

Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет восемь очков.

Протокол игры  
ПСЖ2:1Страсбург
(1:0) Маркиньос Маркос14'  
  51'Маркиньос Маркос (1:1)
(2:1) Мбаппе Килиан90'  
Доннарумма ДжанлуиджиМукиэле НордиРамос СерхиоМаркиньос МаркосБитшиабу Эль-Шадай 79' (Хакими Ашраф ( 79') Фабиан РуисВерратти Марко  51'Витинья II 73' (Солер Карлос ( 73') Неймар  61'  63'Экитике Уго 73' (Сарабия Пабло ( 73') Мбаппе Килиан  90'
Запасные: Рико СерхиоДанилу ПерейраГарби ИсмаэльЗаир-Эмери УорренХусни ИлиесНавас Кейлор
Селс МатцДукуре ИсмаэльНьямси Жерзино  49'Джику АлександерПеррен ЛюкаБеллегард Жан-РикнерПрчич Саньин 65' (Аолу Жан-Эде ( 65') Диарра Хабиб 77' (Диалло Хабиб ( 77') Томассон АдриенГамейро Кевин 77' (Сиссоко Ибраима ( 77') Ажорк Людовик
Запасные: Мотиба ЛебоСеттель ТомНусс АнтуанРиссьер Робин
28 декабря. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Маркиньос Килиан Мбаппе Страсбург
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