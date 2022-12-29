Маркиньос и Неймар подвели, но «ПСЖ» дожал аутсайдера в компенсированное время

В 16-м туре чемпионата Франции «ПСЖ» играл дома против предпоследней команды соревнований, «Страсбурга». Несмотря на разницу в классе, встреча получилась интригующей. Уже в дебюте после подачи со штрафного от Неймара Маркиньос головой расстрелял ворота. В целом в первом тайме парижане транжирили свои моменты и позволяли противнику слишком много у владений Джанлуиджи Доннаруммы. А на 51-й минуте Маркиньос неудачно подставил ногу под удар оппонента и стал автором автогола. Вскоре Неймар получил два «горчичника» подряд за отмашку и симуляцию. Последние полчаса прошли без остроты, и лишь на шестой компенсированной минуте чемпионы добились своего, Килиан Мбаппе реализовал пенальти - 2:1.

Отрыв «ПСЖ» от второго места составляет восемь очков.