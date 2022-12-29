Мбаппе забил самый поздний гол «ПСЖ» в чемпионатах Франции

В шестнадцатом туре французского чемпионата «ПСЖ» с большим трудом справился со «Страсбургом», причем последние полчаса гегемон доигрывал вдесятером, но именно в таких условиях Килиан Мбаппе сумел забить победный гол на 95-й минуте 40-й секунде - мода на много добавленного времени постепенно перекидывается с чемпионата мира и на внутренные турниры.

Как выяснилось, лучший бомбардир прошедшего в Катаре чемпионата мира записал на свой счет самый поздний гол «ПСЖ» за все время выступлений в чемпионатах Франции - по крайней мере с той поры, когда появилась подробная статистика.

В следующем, семнадцатом туре, «ПСЖ» сыграет в гостях с «Лансом», и, весьма вероятно, это будет снова без Лионеля Месси.