Гендиректор «ПСЖ» покидает клуб

«ПСЖ» останется без генерального директора, Жан-Клод Блан, однофамилец бывшего тренера клуба Лорана Блана, покидает «ПСЖ». Специалист присоединился к парижскому клубу в ноябре 2011 года, ранее он работал с туринским «Ювентусом».

Новость об уходе Блана совсем не стала сюрпризом для руководства клуба - уже во время катарского чемпионата мира по футболу владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи подыскивал нового гендиректора для клуба. Но во вторник об это стало известно официально.

Напомним, что уже в среду, 28 декабря, «ПСЖ» сразится в шестнадцатом туре французского чемпионата со «Страсбургом».