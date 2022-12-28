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Чемпионат Франции. Лига 1

Гендиректор «ПСЖ» покидает клуб

28 Декабря 2022 • 01:05 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.20 X 6.70 2 13.00
Через 20 ч. 37 мин.

«ПСЖ» останется без генерального директора, Жан-Клод Блан, однофамилец бывшего тренера клуба Лорана Блана, покидает «ПСЖ». Специалист присоединился к парижскому клубу в ноябре 2011 года, ранее он работал с туринским «Ювентусом».

Новость об уходе Блана совсем не стала сюрпризом для руководства клуба - уже во время катарского чемпионата мира по футболу владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи подыскивал нового гендиректора для клуба. Но во вторник об это стало известно официально.

Напомним, что уже в среду, 28 декабря, «ПСЖ» сразится в шестнадцатом туре французского чемпионата со «Страсбургом». 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Жан-Клод Блан
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Декабря 2022 в 01:12
А кто это?..
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