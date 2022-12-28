«Без Месси» - «ПСЖ» объявил состав на матч со «Страсбургом»

В матче шестнадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» сразится в домашнем матче со «Страсбургом». Накануне игры наставник парижского клуба Кристоф Галтье объявил состав своей команды.

«ПСЖ»: Доннарумма, Мукиеле, Рамос, Маркиньос, Битсшабу, Витинья, Верратти, Фабьян, Неймар, Экитике, Мбаппе.

Запасные: Навас, Рико, Хакими, Данило, Солер, Сарабия, Зайр-Эмри, Хусни, Чабри.

Следить за событиями игры шестнадцатого тура французского чемпионата Лиги 1 между «ПСЖ» и «Страсбургом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.