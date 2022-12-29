Мбаппе: Я полон решимости выиграть с «ПСЖ» как можно больше трофеев

Звёздный нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался по поводу трудовой победы парижского клуба в национальном чемпионате над «Страсбургом».

Мбаппе сказал, что разграничивает выступления за национальную команду и за клуб, ведь это совершенно разные вещи.

«Я всё ещё полном решимости выиграть вместе с парижской командой максимально возможное количество трофеев», - добавил звёздный французский форвард.

Напомним, что в поединке со «Страсбургом» Килиан Мбаппе стал автором победного забитого мяча. Парижане в итоге одержали победу со счётом 2:1 и продолжили идти на первой строчке в Лиге 1.