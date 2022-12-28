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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти продлил контракт с «ПСЖ» до 2026 года официально

28 Декабря 2022 • 23:11 Комментировать
ПСЖ
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Страсбург
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30-летний итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подписал новое трудовое соглашение со своим клубом. Об этом рапортует пресс-служба парижан.

Новый контракт итальянца с «ПСЖ» будет истекать летом 2026 года. Его предыдущий контракт должен был закончиться два года раньше – летом 2024 года.

Марко Верратти – один из самых ярких игроков «ПСЖ», который играет за команду уже 10 лет – с 2012 года. Вместе с «ПСЖ» Верратти восемь раз выигрывал чемпионат Франции, шесть раз брал Кубок Франции и Кубок французской лиги и девять раз становился обладателем Суперкубка Франции.

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ПСЖ Марко Верратти
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