30-летний итальянский полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти подписал новое трудовое соглашение со своим клубом. Об этом рапортует пресс-служба парижан.

Новый контракт итальянца с «ПСЖ» будет истекать летом 2026 года. Его предыдущий контракт должен был закончиться два года раньше – летом 2024 года.

Марко Верратти – один из самых ярких игроков «ПСЖ», который играет за команду уже 10 лет – с 2012 года. Вместе с «ПСЖ» Верратти восемь раз выигрывал чемпионат Франции, шесть раз брал Кубок Франции и Кубок французской лиги и девять раз становился обладателем Суперкубка Франции.