Аргентинский форвард Лионель Месси близок к тому, чтобы остаться игроком «Пари Сен-Жермен».

По информации Le Parisien, в начале декабря, в самый разгар чемпионата мира, была заключена принципиальная договорённость между сторонами о продлении соглашения одного из лучших футболистов в истории как минимум ещё на один сезон. Сообщается, что сам нападающий доволен своим положением и перспективами команды.

Напомним, что текущий контракт лучшего игрока катарского чемпионата мира действует до конца нынешнего сезона. За «Пари Сен-Жермен» Месси выступает с 2021 года, выиграв с клубом прошлый розыгрыш Лиги 1.