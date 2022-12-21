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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси может остаться в «ПСЖ» ещё на сезон слухи

21 Декабря 2022 • 21:42 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.30 X 5.60 2 9.50
28.12 23:00

Аргентинский форвард Лионель Месси близок к тому, чтобы остаться игроком «Пари Сен-Жермен».

По информации Le Parisien, в начале декабря, в самый разгар чемпионата мира, была заключена принципиальная договорённость между сторонами о продлении соглашения одного из лучших футболистов в истории как минимум ещё на один сезон. Сообщается, что сам нападающий доволен своим положением и перспективами команды.

Напомним, что текущий контракт лучшего игрока катарского чемпионата мира действует до конца нынешнего сезона. За «Пари Сен-Жермен» Месси выступает с 2021 года, выиграв с клубом прошлый розыгрыш Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Пари Сен-Жермен
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Комментарии (1)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 21:53
Это устаревшая информация, уже сутки в желтизне муссируется тема о шантаже главного гомодрила франции , который якобы не хочет находится с Месси в одной команде, склонен больше верить этому ,учитывая его поганную натуру , плюс показывали его интервью , где он критиковал и судейство , и говорил что арги не заслуживают той победы , и они лучшие ,ну и бла бла бла . Кажись в болоте новые бульканья . Попахивало от той помойки давно , вот как же все таки важен климат в команде , а нужно самую малость , выкинуть вот такого паскудника ,он ведь не остановиться ,этому есть примеры .
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