Мбаппе забил 5 мячей в последних 5 матчах Лиги 1

Звёздный французский нападающий «ПСЖ» Килиана Мбаппе забил пять мячей в последних пяти встречах национального чемпионата.

Гол 24-летнего форварда в дополнительное время принёс парижскому клубу трудовую победу над «Страсбургом» со счётом 2:1. Мбаппе отметился пятью забитыми мячами в пяти последних матчах французского чемпионата. Стоит отметить, что на данный момент нападающий «ПСЖ» является лидером бомбардирской гонки.

Всего в этом сезоне Килиан Мбаппе провёл во французской лиге в составе парижской команды 15 встреч, в которых забил 13 голов и сделал два ассиста.