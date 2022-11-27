Окружение Месси отреагировало на слухи о переходе игрока в клуб МЛС

Окружение Лионеля Месси категорично высказалось о слухах, связывающих его с переездом в США.

В воскресенье в прессе сообщили о почти достигнутой договорённости между 35-летним аргентинцем и клубом «Интер Майами». Сделка, как утверждается, должна вступить в силу следующим летом, однако окружение футболиста опровергло данные сведения: «Эти новости – фейк. Нет никаких переговоров с «Интер Майами», ничего нового о будущем Лео сейчас сказать нельзя. Он полностью сосредоточен на чемпионате мира», – цитирует L’Equipe источники, близкие к игроку.

Трудовой договор Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает в июне 2023 года. По слухам, в подписании форварда также заинтересована «Барселона».