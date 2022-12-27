Верету стал самым подешевевшим игроком Лиги 1 в уходящем году

Полузащитник «Марселя» Жордан Верету стал самым подешевевшим игроком Лиги 1 в 2022 году. Рейтингом делится портал Transfermarkt.

Так, стоимость 29-летнего француза снизилась за год на 16 млн евро и равняется теперь 14 млн.

Вторым идёт звезда «ПСЖ» Неймар – он подешевел на 15 млн евро и стоит 75 млн.

На третьем месте рейтинга разместился одноклубник Неймара из «ПСЖ» - голкипер Джанлуиджи Доннарума. Его стоимость упала на 15 млн евро – с 65 млн до 50 млн.

Ранее Transfermarkt назвал самых подорожавших игроков самой престижной французской лиги. На вершине рейтинга оказался один из игроков столичного «ПСЖ».