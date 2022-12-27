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Чемпионат Франции. Лига 1

Верету стал самым подешевевшим игроком Лиги 1 в уходящем году

27 Декабря 2022 • 23:35 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.20 X 6.70 2 13.00
Через 22 ч. 7 мин.

Полузащитник «Марселя» Жордан Верету стал самым подешевевшим игроком Лиги 1 в 2022 году. Рейтингом делится портал Transfermarkt.

Так, стоимость 29-летнего француза снизилась за год на 16 млн евро и равняется теперь 14 млн.

Вторым идёт звезда «ПСЖ» Неймар – он подешевел на 15 млн евро и стоит 75 млн.

На третьем месте рейтинга разместился одноклубник Неймара из «ПСЖ» - голкипер Джанлуиджи Доннарума. Его стоимость упала на 15 млн евро – с 65 млн до 50 млн.

Ранее Transfermarkt назвал самых подорожавших игроков самой престижной французской лиги. На вершине рейтинга оказался один из игроков столичного «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Неймар Жордан Верету Джанлуиджи Доннарумма
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