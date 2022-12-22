Месси пообещал руководству «ПСЖ» продлить контракт

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси с большой долей вероятности останется в команде. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли устного соглашения по продлению контракта.

По сведениям источника, Месси и «ПСЖ» ещё предстоит согласовать зарплату и срок нового контракта. Тем не менее, Лионель уже дал своё обещание, что поставит подпись под новым договором.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Месси летом может стать свободным агентом и вернуться в «Барселону». Также у аргентинца был вариант с «Интером» Майами. Если верить источнику, Лионель уже определился со своим будущим.