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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси пообещал руководству «ПСЖ» продлить контракт

22 Декабря 2022 • 10:39 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.25 X 6.20 2 11.00
28.12 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси с большой долей вероятности останется в команде. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны достигли устного соглашения по продлению контракта.

По сведениям источника, Месси и «ПСЖ» ещё предстоит согласовать зарплату и срок нового контракта. Тем не менее, Лионель уже дал своё обещание, что поставит подпись под новым договором.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что Месси летом может стать свободным агентом и вернуться в «Барселону». Также у аргентинца был вариант с «Интером» Майами. Если верить источнику, Лионель уже определился со своим будущим.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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