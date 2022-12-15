Маркиньос «не хочет ничего делать» после неудачи сборной Бразилии на ЧМ-2022

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос тяжело переживает вылет сборной Бразилии с чемпионата мира в Катаре.

Бразильцы, напомним, остановились на стадии четвертьфинала, проиграв в серии послематчевых пенальти сборной Хорватии, а сам Маркиньос не реализовал один из одиннадцатиметровых. В настоящий момент футболист находится в отпуске, однако, как сообщает L'Equipe со ссылкой на слова жены центрбека, пребывает почти в депрессивном состоянии и «не хочет ничего делать».

Уже совсем скоро футболисты «ПСЖ», не дошедшие до полуфинала на чемпионате мира, должны будут вернуться к командным тренировкам. 28 декабря парижане сыграют в Лиге 1 против «Страсбурга».