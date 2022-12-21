Хакими отказался от полного отпуска и вернулся в «ПСЖ»

Лучший игрок по количеству отборов на чемпионате мира в Катаре, марокканец Ашраф Хакими настолько любит любимую работу, что отказался от второй половины отпуска и уже вернулся в свой клуб – «Пари Сен-Жермен».

А последний матч на катарском мундиале защитник, отметим, сыграл в минувшую субботу – 17 декабря. Тогда сборная Марокко встречалась со сборной Хорватии и проиграла – 1:2, заняв четвёртое место на турнире.

Как пишет Get French Football News, ожидалось, что Хакими проведёт десятидневный отпуск после турнира, а уже потом вернётся в свой клуб. Но вернулся из отпуска он гораздо раньше.