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Чемпионат Франции. Лига 1

Хакими отказался от полного отпуска и вернулся в «ПСЖ»

21 Декабря 2022 • 19:36 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.30 X 5.60 2 9.50
28.12 23:00

Лучший игрок по количеству отборов на чемпионате мира в Катаре, марокканец Ашраф Хакими настолько любит любимую работу, что отказался от второй половины отпуска и уже вернулся в свой клуб – «Пари Сен-Жермен».

А последний матч на катарском мундиале защитник, отметим, сыграл в минувшую субботу – 17 декабря. Тогда сборная Марокко встречалась со сборной Хорватии и проиграла – 1:2, заняв четвёртое место на турнире.

Как пишет Get French Football News, ожидалось, что Хакими проведёт десятидневный отпуск после турнира, а уже потом вернётся в свой клуб. Но вернулся из отпуска он гораздо раньше.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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