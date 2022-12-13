Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси всё ещё может вернуться в «Барселону» следующим летом.

Согласно недавним сообщениям СМИ, вопрос возвращения 35-летнего игрока в каталонский клуб практически утратил актуальность. Наиболее вероятным раскладом называлось продление контракта Месси с «ПСЖ», также на аргентинца претендует «Интер Майами». По сведениям El Nacional, «Барселона» не теряет надежд на подписание своей легенды и вновь задалась целью провернуть громкое возвращение. Источник утверждает, что приход Месси может сказаться на будущем Усмана Дембеле, который, вероятно, будет продан.