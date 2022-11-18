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Чемпионат Италии. Серия А

«ПСЖ» предложил Шкриньяру 9 млн евро в год, но потерпел неудачу слухи

18 Ноября 2022 • 23:44 Комментировать
ПСЖ
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Страсбург
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28.12 22:00

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр крайне близок к продлению контракта со своим клубом.

Стороны долго не могли согласовать финансовую часть договора, однако теперь, похоже, находятся в шаге от успешного завершения переговоров. Как информирует журналист Франческо Фонтана, словак вот-вот примет предложение «Интера» с зарплатой в 6 млн евро в год. Ранее 27-летний футболист отказал «Пари Сен-Жермен», который предлагал ощутимо больше – 9 млн евро в год.

Действующее соглашение Милана Шкриньяра с «нерадзурри» рассчитано до июня 2023 года. В сезоне 2022/23 центрбек отыграл 21 матч за команду Симоне Индзаги.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Милан Шкриньяр
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ПСЖ СТРАСБУРГ
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