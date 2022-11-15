Галтье: «Мбаппе следил за «Реалом», но он любит «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о Килиане Мбаппе.

Весной «ПСЖ» выиграл у мадридского «Реала» спор за звёздного форварда, убедив того поставить подпись под новым контрактом.

«Килиан принял трудное решение. Он любит «ПСЖ», но активно следил за «Реалом». Называя его лицом проекта, я не ставлю его выше всех остальных. Мбаппе находится на одном уровне с Неймаром, также у нас есть Лео Месси – величайший игрок в истории, за плечами которого выдающаяся карьера», – цитирует RMC Sport Галтье.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2025 года, однако последний год соглашения, как сообщается в СМИ, остаётся на усмотрение самого игрока.