«Ювентус» сомневается в необходимости выкупа Паредеса у «ПСЖ»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес пока не убедил «Ювентус» в своей пригодности.

Напомним, что туринский клуб арендовал 28-летнего игрока у «Пари Сен-Жермен» до конца сезона 2022/23 с возможностью выкупа за 22,6 млн евро. По информации инсайдера Николо Скиры, руководство «бьянконери» не удовлетворено уровнем игры Паредеса, поэтому его выкуп находится под большим сомнением. Аргентинец не убедил клуб в целесообразности полноценного трансфера на вышеуказанных условиях.

Леандро Паредес провёл 13 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.