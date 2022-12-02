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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» сомневается в необходимости выкупа Паредеса у «ПСЖ»

02 Декабря 2022 • 02:21 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.15 X 7.90 2 17.00
28.12 23:00

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес пока не убедил «Ювентус» в своей пригодности.

Напомним, что туринский клуб арендовал 28-летнего игрока у «Пари Сен-Жермен» до конца сезона 2022/23 с возможностью выкупа за 22,6 млн евро. По информации инсайдера Николо Скиры, руководство «бьянконери» не удовлетворено уровнем игры Паредеса, поэтому его выкуп находится под большим сомнением. Аргентинец не убедил клуб в целесообразности полноценного трансфера на вышеуказанных условиях.

Леандро Паредес провёл 13 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес
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