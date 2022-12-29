Неймар после удаления покинул стадион ещё до окончания матча со «Страсбургом»

Звёздный бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар покинул пределы стадиона «Парк де Пренс» ещё до того, как завершился матч национального чемпионата со «Страсбургом».

Бразильский футболист в середине второго тайма был удалён с поля за две жёлтые карточки арбитром Клеманом Тюрпеном. Неймар был настолько возмущён работой арбитра, что не сумел сдержать эмоции и покинул стадион ещё до финального свистка судьи. В итоге парижане благодаря голу Килиана Мбаппе в компенсированное время вырвали победу со счётом 2:1.

В этом сезоне Неймар провёл во французской лиге в составе «ПСЖ» 15 поединков, в которых забил 11 мячей и сделал десять ассистов.