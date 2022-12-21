Шунин: «Мбаппе может претендовать на звание лучшего игрока в мире»

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался об игре нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

По мнению российского голкипера, 23-летний француз уже сейчас может претендовать на звание лучшего игрока мира.

«Думаю, через два года на Евро и через четыре на чемпионате мира у него есть все шансы стать лучшим игроком. Он в суперкрутой форме», — цитирует Шунина Sport24.

Отметим, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, забив восемь голов в семи проведённых матчах. За «ПСЖ» в нынешнем сезоне нападающий провёл 20 матчей, забив 19 мячей и отдав пять результативных передач.