Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шунин: «Мбаппе может претендовать на звание лучшего игрока в мире»

21 Декабря 2022 • 13:15 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.30 X 5.70 2 9.50
28.12 23:00

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин высказался об игре нападающего «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

По мнению российского голкипера, 23-летний француз уже сейчас может претендовать на звание лучшего игрока мира.

«Думаю, через два года на Евро и через четыре на чемпионате мира у него есть все шансы стать лучшим игроком. Он в суперкрутой форме», — цитирует Шунина Sport24.

Отметим, что Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира в Катаре, забив восемь голов в семи проведённых матчах. За «ПСЖ» в нынешнем сезоне нападающий провёл 20 матчей, забив 19 мячей и отдав пять результативных передач.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва ПСЖ Сборная Франции Антон Шунин Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Декабря
14:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин: «Аргентина использовала лучшие качества Месси»
13:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин: «Мбаппе может претендовать на звание лучшего игрока в мире»
13:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов: «На ЧМ-2022 меня удивил Гризманн»
12:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Адиев назвал лучшего игрока ЧМ-2022, это не Месси
12:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин: «В начале чемпионата мира мне очень хотелось, чтобы Месси и Роналду сыграли друг против друга в финале»
09:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корнеев: «По-человечески жаль Энрике»
07:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Белоус восхитился игрой Мбаппе в финале ЧМ-2022
07:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Белоус: В финале ЧМ-2022 был очень интенсивный футбол
06:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой: Месси в 35 лет вытянул всю сборную на ЧМ 3
06:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой — о финале ЧМ-2022: Это просто фантастика
05:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сакки: «Вся Аргентина у ног Месси»
05:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Стрепетов назвал главные разочарования ЧМ-2022
05:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роберто Соса: «Марадона и Месси - это папа и мама» 2
05:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Капелло: «Мбаппе легко будет выигрывать «Золотые мячи»
05:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Ганы также претендует на услуги Тухеля
Все новости
Рекомендуем