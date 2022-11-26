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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье назвал команды, которые впечатлили его в Лиге чемпионов

26 Ноября 2022 • 01:24 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.15 X 7.90 2 17.00
28.12 22:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье вспомнил, каким был групповой этап Лиги чемпионов.

Парижанам удалось выйти из группы, но лишь со второго места – лидером квартета осталась португальская «Бенфика».

«Хотя многие считают, что «ПСЖ» должен без проблем выходить в плей-офф, на деле всё не так просто. В Лиге чемпионов не бывает легко, особенно в таком плотном графике, как в этом сезоне. О многом говорит вылет таких команд, как «Ювентус», «Барселона» и «Атлетико».

В этом розыгрыше меня очень впечатлили «Бавария» и «Наполи». Они были невероятны на групповой стадии», – сказал в интервью Marca Галтье.

Напомним, что именно «Бавария» – соперник «ПСЖ» по 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Лига Чемпионов Наполи Кристоф Галтье
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