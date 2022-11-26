Галтье назвал команды, которые впечатлили его в Лиге чемпионов

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье вспомнил, каким был групповой этап Лиги чемпионов.

Парижанам удалось выйти из группы, но лишь со второго места – лидером квартета осталась португальская «Бенфика».

«Хотя многие считают, что «ПСЖ» должен без проблем выходить в плей-офф, на деле всё не так просто. В Лиге чемпионов не бывает легко, особенно в таком плотном графике, как в этом сезоне. О многом говорит вылет таких команд, как «Ювентус», «Барселона» и «Атлетико».

В этом розыгрыше меня очень впечатлили «Бавария» и «Наполи». Они были невероятны на групповой стадии», – сказал в интервью Marca Галтье.

Напомним, что именно «Бавария» – соперник «ПСЖ» по 1/8 финала.