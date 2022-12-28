Месси – лучший в Европе по голам и ассистам с начала сезона, Мбаппе – второй

Нападающий сборной Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси лидирует в рейтинге самых результативных игроков нынешней кампании.

35-летний форвард, недавно поднявший над головой кубок мира, записал себе в актив 42 результативных действия (24 гола и 18 ассистов) в 29 поединках с начала сезона 2022/23 за клуб и сборную – лучший показатель среди всех футболистов, выступающих в пяти сильнейших лигах Европы. Второй – Мбаппе с 35 голами и ассистами в 29 встречах, третий – Неймар, также представляющий «ПСЖ» (32). Следом располагаются Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити» (28 в 21 матче) и Роберт Левандовски из «Барселоны» (26 в 25 матчах).