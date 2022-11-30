Почеттино: «Футбол принадлежит таким игрокам, как Месси, Роналду и Марадона»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» рад, что поработал с мировыми суперзвёздами.

В парижском клубе специалист руководил Лионелем Месси, Неймаром, Килианом Мбаппе и другими звёздными игроками. Летом нынешнего года аргентинский рулевой был уволен.

«Мне повезло пройти через это, опыт в «ПСЖ» был очень ценным. Я работал с Неймаром, Месси и Мбаппе – футбол принадлежит таким великим игрокам, как они. В детстве я смотрел, как играет Диего Марадона, а теперь место на вершине занимают звёзды «ПСЖ» и Криштиану Роналду. Для таких футболистов не работают общепринятые правила», – заявил Почеттино в интервью испанским СМИ.