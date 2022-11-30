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Почеттино: «Футбол принадлежит таким игрокам, как Месси, Роналду и Марадона»

30 Ноября 2022 • 22:57 Комментировать (3)
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.15 X 7.90 2 17.00
28.12 23:00

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» рад, что поработал с мировыми суперзвёздами.

В парижском клубе специалист руководил Лионелем Месси, Неймаром, Килианом Мбаппе и другими звёздными игроками. Летом нынешнего года аргентинский рулевой был уволен.

«Мне повезло пройти через это, опыт в «ПСЖ» был очень ценным. Я работал с Неймаром, Месси и Мбаппе – футбол принадлежит таким великим игрокам, как они. В детстве я смотрел, как играет Диего Марадона, а теперь место на вершине занимают звёзды «ПСЖ» и Криштиану Роналду. Для таких футболистов не работают общепринятые правила», – заявил Почеттино в интервью испанским СМИ.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Неймар Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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Комментарии (3)
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gella
30 Ноября 2022 в 23:16
Прoгнoзы на футбол b e t - g p . r u
wild cat
30 Ноября 2022 в 23:07
вот эта панисло иво..)) хто жы из энтих пиричислиных им.. галаву евоную так фскружыл...))
CERG
30 Ноября 2022 в 22:59
Футбол никому не принадлежит.
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