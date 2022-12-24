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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси останется в «ПСЖ», контракт будет подписан до 2024 года с возможностью продления ещё на сезон

24 Декабря 2022 • 15:21 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси в скором времени должен подписать со своей командой новое трудовое соглашение. Журналист Адриен Гренье со ссылкой на своего коллегу Гильяма Балаге сообщил, что аргентинец решил остаться на «Парк де Пренс».

Срок нового контракта будет рассчитан до конца следующего сезона. При этом в соглашении будет действовать пункт об автоматическом продлении ещё на один год.

Недавно Месси стал чемпионом мира в качестве капитана сборной Аргентины. В нынешнем сезоне на счету хавбека 7 голов и 10 результативных передач в чемпионате Франции. В данный момент игрок пока не вернулся в расположение «ПСЖ» после мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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