Лапорта: «Месси – величайший игрок всех времён, он фанат «Барселоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта вновь высказался насчёт возможного возвращения в команду Лионеля Месси, который является лучшим бомбардиром в истории «сине-гранатовых» и рекордсменом по количеству сыгранных матчей.

«Месси – величайший игрок всех времён, он фанат «Барселоны», его сердце бьётся ради этого клуба, поэтому появление слухов – это нормально. Вернётся ли Лионель в команду? Сейчас он является игроком «ПСЖ». Мы бы с удовольствием приняли его обратно. Давайте посмотрим, что случится», – цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Ранее появились слухи, что Месси согласился продлить контракт с «ПСЖ» до 2025 года.