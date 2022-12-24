Мбаппе забил больше всех в 2022 году, Месси – пятый

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уверенно возглавляет рейтинг лучших бомбардиров календарного года.

24-летний француз стал лучшим голеодором чемпионата мира в Катаре с 8 забитыми мячами, а всего на его счету 55 голов в 55 поединках в 2022 году. Второй показатель у Эрлинга Холанна из «Манчестер Сити» (ранее – «Боруссия» Дортмунд), отличившегося 43 раза, третий – Роберт Левандовски (42), летом сменивший мюнхенскую «Баварию» на каталонскую «Барселону». Четвёртая позиция остаётся за Кристофером Нкунку из «РБ Лейпцига» (37), а замыкает топ-5 новоиспечённый чемпион мира Лионель Месси, забивший 35 голов.