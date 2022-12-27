​Мбаппе и Неймар – в заявке «ПСЖ» на матч со «Страсбургом»

Чемпионат Франции для «ПСЖ» возобновится в среду – 28 декабря команда Кристофа Галтье проведёт домашний матч против «Страсбурга». На официальном сайте «ПСЖ» был опубликован список из 21 игрока, которые готовятся к матчу. Как и ожидалось, в заявку попали нападающие Неймар и Килиан Мбаппе.

Напомним, что третий звёздный нападающий «ПСЖ» - Лионель Месси – пока что находится в Аргентине. Он вернётся в расположение «ПСЖ» в начале 2023 года.

Матч между «ПСЖ» и «Страсбургом» стартует в среду в 23:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.