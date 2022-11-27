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Чемпионат Франции. Лига 1

Испанские СМИ высказались о будущем Месси

27 Ноября 2022 • 21:29 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

Согласно сведениям источника, Лионель Месси вряд ли решится покинуть Европу после завершения текущего сезона.

Недавно стало известно, что «Интер Майами» намеревается совершить громкое подписание звезды сборной Аргентины следующим летом, однако официальные переговоры пока не велись. Журналист Тони Хуанмарти, представляющий авторитетное издание Relevo, в свою очередь заявляет, что Месси сосредоточен на чемпионате мира и не будет торопиться с решением о своём будущем, но с высокой вероятностью продлит контракт с «ПСЖ». Переход в клуб МЛС на сегодняшний день кажется маловероятным.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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