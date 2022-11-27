Испанские СМИ высказались о будущем Месси

Согласно сведениям источника, Лионель Месси вряд ли решится покинуть Европу после завершения текущего сезона.

Недавно стало известно, что «Интер Майами» намеревается совершить громкое подписание звезды сборной Аргентины следующим летом, однако официальные переговоры пока не велись. Журналист Тони Хуанмарти, представляющий авторитетное издание Relevo, в свою очередь заявляет, что Месси сосредоточен на чемпионате мира и не будет торопиться с решением о своём будущем, но с высокой вероятностью продлит контракт с «ПСЖ». Переход в клуб МЛС на сегодняшний день кажется маловероятным.