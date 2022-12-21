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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Журналист Моралес: «Роналду лучше Месси, выиграть Евро сложнее, чем мундиаль»

21 Декабря 2022 • 15:43 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

Испанский журналист Альваро Моралес считает, что Лионелю Месси не удалось переплюнуть своего вечного конкурента Криштиану Роналду в борьбе за титул лучшего игрока в истории.

«Месси выиграл один чемпионат мира, и теперь его называют лучшим. Пеле просто рассмеялся бы, услышав такое утверждение, ведь он трижды побеждал на мундиале. Месси провалился в этом плане, ведь у него всего одна золотая медаль. Криштиану Роналду всё ещё является лучшим игроком в истории. Выиграть Евро сложнее, чем чемпионат мира. Также у Криштиану больше побед в Лиге чемпионов», – цитирует Моралеса Barca Universal.

Напомним, ранее ходили слухи, что Роналду хочет принять участие на чемпионате мира 2026.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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ARTUR
21 Декабря 2022 в 16:17
С чего бы труднее стать чемпионом Европы ))?? На чемпионате мира участников от европы предостаточно , те же команды что и на европе ,то есть сильнейшие , но на чемпионате мира добавляються еще и сильнейшие команды других континентов, так как же он слабее то ?? И почему бы Пеле смеялся ?? Не надо сюда ни Пеле приписывать , ни Марадону , это другие эпохи футбола . На этом чемпионате европейские команды с треском пролетели , в том числе и команда Роналду , бессмысленный спор , точно такое же заявление делал Мбапа ,говоря про слабый уровень латиноамериканских сборных , но нагнула его именно та команда которую он считал слабой . Хотя несколько ЧМ подряд становилась команда европы . Но опять же в финалах они играли с латиносами . Вот это вот желание как то снова реанимировать фейковый имидж Роналду ,еще больше дает пищи для сомнений многих людей которые еще как то ему сочувствуют ,лишь упоротые считают его до сих пор ,,лючшим ,, напомню так же что португезы еле туда попали , и опять же вклад победы над македонцами у него мизерный . Но что бы вам всем было легче , пишите просто -- он клубничка ,никто спорить не будет ))
nadezhda
21 Декабря 2022 в 16:13
Действительно,чемпионат Европы "выиграть сложнее" и именно поэтому Роналду никогда не сможет стать чемпионом мира!!
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