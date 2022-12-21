Журналист Моралес: «Роналду лучше Месси, выиграть Евро сложнее, чем мундиаль»

Испанский журналист Альваро Моралес считает, что Лионелю Месси не удалось переплюнуть своего вечного конкурента Криштиану Роналду в борьбе за титул лучшего игрока в истории.

«Месси выиграл один чемпионат мира, и теперь его называют лучшим. Пеле просто рассмеялся бы, услышав такое утверждение, ведь он трижды побеждал на мундиале. Месси провалился в этом плане, ведь у него всего одна золотая медаль. Криштиану Роналду всё ещё является лучшим игроком в истории. Выиграть Евро сложнее, чем чемпионат мира. Также у Криштиану больше побед в Лиге чемпионов», – цитирует Моралеса Barca Universal.

Напомним, ранее ходили слухи, что Роналду хочет принять участие на чемпионате мира 2026.