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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье ответил, готов ли поставить свой дом на то, что Мбаппе в следующем сезоне будет в «ПСЖ»

25 Ноября 2022 • 11:31 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.15 X 7.90 2 17.00
28.12 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поразмышлял по поводу будущего нападающего Килиана Мбаппе, вокруг которого на старте сезона ходит много слухов о возможном уходе, хотя футболист лишь полгода назад продлил свой контракт.

Журналист испанского издания Marca задал Галтье вопрос: «Готовы ли вы поставить свой дом на то, что Мбаппе в следующем сезоне будет играть за «ПСЖ»?». Кристоф ответил: «У меня встречный вопрос: если он счастлив, почему бы ему не остаться в клубе на следующий сезон?».

Напомним, ранее ходили слухи, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в конце кампании. Мадридский «Реал» при этом больше не будет претендовать на француза.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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