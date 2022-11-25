Галтье ответил, готов ли поставить свой дом на то, что Мбаппе в следующем сезоне будет в «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поразмышлял по поводу будущего нападающего Килиана Мбаппе, вокруг которого на старте сезона ходит много слухов о возможном уходе, хотя футболист лишь полгода назад продлил свой контракт.

Журналист испанского издания Marca задал Галтье вопрос: «Готовы ли вы поставить свой дом на то, что Мбаппе в следующем сезоне будет играть за «ПСЖ»?». Кристоф ответил: «У меня встречный вопрос: если он счастлив, почему бы ему не остаться в клубе на следующий сезон?».

Напомним, ранее ходили слухи, что Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в конце кампании. Мадридский «Реал» при этом больше не будет претендовать на француза.