Месси чаще всех в Европе обводит соперников, Винисиус и Мбаппе – лидеры по неудачным попыткам

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси лидирует в списке лучших дриблёров пяти сильнейших европейских лиг нынешнего сезона.

35-летний аргентинец 47 раз обыграл оппонентов в матчах французской Лиги 1 – лучший показатель среди всех игроков, выступающих в элитных дивизионах Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Второе место в рейтинге занимает футболист «Анже» Аззедин Унахи с 37 обводками, а замыкает тройку лидеров вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – 33. Примечательно, что 22-летний бразилец чаще всех терпел неудачу при попытке дриблинга (51 раз), опередив по этому показателю Килиана Мбаппе (50).