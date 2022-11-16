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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси чаще всех в Европе обводит соперников, Винисиус и Мбаппе – лидеры по неудачным попыткам

16 Ноября 2022 • 02:18 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси лидирует в списке лучших дриблёров пяти сильнейших европейских лиг нынешнего сезона.

35-летний аргентинец 47 раз обыграл оппонентов в матчах французской Лиги 1 – лучший показатель среди всех игроков, выступающих в элитных дивизионах Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. Второе место в рейтинге занимает футболист «Анже» Аззедин Унахи с 37 обводками, а замыкает тройку лидеров вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор – 33. Примечательно, что 22-летний бразилец чаще всех терпел неудачу при попытке дриблинга (51 раз), опередив по этому показателю Килиана Мбаппе (50).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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