Навас: «Я не играю за «ПСЖ», потому что кое-кто этого не хочет»

Голкипер «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в клубе. Напомним, вратарь сегодня в 19:00 по московскому времени начнёт выступления на чемпионате мира, когда его Коста-Рика сойдётся с Испанией.

«Тот факт, что я не играю за свой клуб не говорит о моём низком уровне. Всё это происходит только по одной причине – кое-кто этого просто не хочет», – цитирует костариканца французский журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

Напомним, Навас перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года из мадридского «Реала», в составе которого ранее выиграл три титула Лиги чемпионов. Кейлор в своё время стал одним из главных открытий чемпионата мира 2014 года в Бразилии.