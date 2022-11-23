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Чемпионат Франции. Лига 1

Навас: «Я не играю за «ПСЖ», потому что кое-кто этого не хочет»

23 Ноября 2022 • 10:38 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.15 X 7.90 2 17.00
28.12 22:00

Голкипер «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас прокомментировал ситуацию со своим игровым временем в клубе. Напомним, вратарь сегодня в 19:00 по московскому времени начнёт выступления на чемпионате мира, когда его Коста-Рика сойдётся с Испанией.

«Тот факт, что я не играю за свой клуб не говорит о моём низком уровне. Всё это происходит только по одной причине – кое-кто этого просто не хочет», – цитирует костариканца французский журналист Адриен Гренье в социальных сетях.

Напомним, Навас перебрался в «ПСЖ» летом 2019 года из мадридского «Реала», в составе которого ранее выиграл три титула Лиги чемпионов. Кейлор в своё время стал одним из главных открытий чемпионата мира 2014 года в Бразилии.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кейлор Навас
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