Почеттино считает, что Мбаппе выиграет от ухода из «ПСЖ»

Бывший наставник «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино намекнул, что Килиан Мбаппе не сможет полностью реализовать свой потенциал в Париже.

В мае, ещё когда аргентинец был наставником «ПСЖ», клуб объявил о продлении контракта с 23-летним форвардом до 2025 года. У игрока также был вариант с переходом в мадридский «Реал».

«Мбаппе всё ещё находится на пути к совершенству, и в будущем мы будем видеть всё более и более впечатляющую игру в его исполнении. Продления его контракта с «ПСЖ» – очень положительный момент для клуба и болельщиков, но самому Мбаппе нужно иметь в виду, что выход из зоны комфорта поможет ему замахнуться на «Золотой мяч», – заявил в интервью El Pais Почеттино.