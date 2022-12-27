Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси вернётся в расположение «ПСЖ» в начале января

27 Декабря 2022 • 15:19 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.22 X 6.50 2 12.50
28.12 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси должен вернуться в расположение своего клуба в начале января. Главный тренер Кристоф Галтье на пресс-конференции подтвердил, что аргентинца ожидают увидеть на тренировочной базе команды 2 или 3 января.

В данный момент Месси находится в отпуске после победы сборной Аргентины на чемпионате мира. Ранее ходили слухи, что полузащитник уже дал своё согласие на новый контракт с «ПСЖ», который будет рассчитан сроком до 2025 года.

Напомним, у Месси в данный момент лучшая результативность среди всех футболистов «ПСЖ». На счету аргентинца 12 голов и 14 ассистов за клуб во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ СТРАСБУРГ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Декабря
15:38 · Франция. Лига 1
Кимпембе вернётся в строй через 4 недели
15:32 · Франция. Лига 1
Галтье: «Неймар в порядке, он готов играть»
15:19 · Франция. Лига 1
Месси вернётся в расположение «ПСЖ» в начале января
14:44 · Франция. Лига 1
Агент Головина: «У Александра всё хорошо, он готовится к чемпионату»
13:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может летом усилиться топ-нападающим Лиги 1
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Филимонов: «Месси более зависимый игрок, чем Марадона»
11:49 · Испания. Ла Лига
«Реал» купит Мбаппе только при одном условии
11:24 · Англия. Премьер-лига
Клеман – о Бадьяшиле и Нюбеле: «Их мысли связаны с «Монако»
08:25 · Франция. Лига 1
Неймар и Мбаппе готовы сыграть в ближайшем матче «ПСЖ»
00:30 · Франция. Лига 1
Аппиа и Фабио покинут «Нант»
00:10 · Франция. Лига 1
«Нант» интересуется полузащитником сборной Иордании
26 Декабря
19:20 · Англия. Премьер-лига
Дэвид может стать игроком «Челси» уже этой зимой
18:27 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» улучшит предложение Шкриньяру
17:51 · Франция. Лига 1
​Стало известно, когда Месси вернётся на поле
16:39 · Франция. Лига 1
Фонсека: «Будет сложно сохранить Дэвида на следующий сезон»
Все новости
Рекомендуем