Источник: Верратти продлил контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти продлил свой контракт с французским клубом до 2026 года, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, действующее соглашение итальянского хавбека рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

Верратти перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Пескары» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе парижан 20 матчей, отличившись в них одной результативной передачей.

Отметим, что итальянец является восьмикратным чемпионом Франции, а также чемпионом Европы в составе своей национальной команды.