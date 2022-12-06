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Чемпионат Франции. Лига 1

Источник: Верратти продлил контракт с «ПСЖ»

06 Декабря 2022 • 10:55 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти продлил свой контракт с французским клубом до 2026 года, сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

Напомним, действующее соглашение итальянского хавбека рассчитано до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 30-летнего футболиста в 50 миллионов евро.

Верратти перешёл в «ПСЖ» летом 2012 года из «Пескары» за 12 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провёл в составе парижан 20 матчей, отличившись в них одной результативной передачей.

Отметим, что итальянец является восьмикратным чемпионом Франции, а также чемпионом Европы в составе своей национальной команды.   

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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