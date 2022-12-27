Галтье: «Неймар в порядке, он готов играть»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье рассказал о состоянии левого вингера команды Неймара в преддверии матча со «Страсбургом» в рамках чемпионата Франции. Напомним, ранее у бразильца диагностировали небольшую проблему с лодыжкой.

«С Неймаром всё в порядке, с его лодыжкой тоже. Он хочет выйти на поле, что является хорошим знаком», – сказал Галтье на пресс-конференции.

Неймар в нынешнем сезоне отметился 11 голами и 9 ассистами в Лиге 1 за «ПСЖ». Контракт 30-летнего игрока с командой Кристофа Галтье заканчивается летом 2025 года.

На чемпионате мира Неймар дошёл со сборной Бразилии до четвертьфинала, где «пентакампеоне» вылетели в серии пенальти от Хорватии.