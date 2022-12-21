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Чемпионат Испании. Ла Лига

Журналист Бош: «Месси не нужен «Барселоне», его трансфер отбросит клуб на шаг назад»

21 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

Испанский журналист Хавьер Бош призвал каталонскую «Барселону» не возвращать лучшего бомбардира в своей истории Лионеля Месси, который в конце сезона может стать свободным агентом.

«Месси не должен возвращаться в «Барселону». Он несомненно будет отличным бомбардиром и плеймейкером, но в то же время его переход отбросит команду на шаг назад. Трансфер Месси отложит перестройку. Главный тренер Хави в данный момент строит конкурентоспособную команду, которая лидирует в Ла Лиге», – написал Бош в социальных сетях.

Напомним, летом у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Французский клуб в ближайшее время начнёт переговоры с аргентинцем о новом соглашении.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хавьер Бош
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