Журналист Бош: «Месси не нужен «Барселоне», его трансфер отбросит клуб на шаг назад»

Испанский журналист Хавьер Бош призвал каталонскую «Барселону» не возвращать лучшего бомбардира в своей истории Лионеля Месси, который в конце сезона может стать свободным агентом.

«Месси не должен возвращаться в «Барселону». Он несомненно будет отличным бомбардиром и плеймейкером, но в то же время его переход отбросит команду на шаг назад. Трансфер Месси отложит перестройку. Главный тренер Хави в данный момент строит конкурентоспособную команду, которая лидирует в Ла Лиге», – написал Бош в социальных сетях.

Напомним, летом у Месси заканчивается контракт с «ПСЖ». Французский клуб в ближайшее время начнёт переговоры с аргентинцем о новом соглашении.