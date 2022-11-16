Галтье: «Между Месси, Мбаппе и Неймаром нет никакого соперничества»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье считает, что главные звёзды его команды не ведут борьбу за статус лучшего из лучших.

В нынешнем сезоне в прессе нередко появлялись сведения о конфликтах между представителями звёздного трио – в особенности между Килианом Мбаппе и Неймаром, которые, как утверждалось, не слишком ладят друг с другом за пределами поля. По словам Галтье, во взаимоотношениях игроков нет никаких проблем: «Они играют друг за друга и активно взаимодействуют каждый день. Между ними нет никакого соперничества, вызванного личным эго. Мы говорим о трёх выдающихся игроках, которые знают, что общими усилиями могут выиграть для команды всё», – сказал в интервью RMC главный тренер парижан.