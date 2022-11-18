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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино назвал работу тренером «ПСЖ» «самой неблагодарной»

18 Ноября 2022 • 21:54 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.16 X 7.60 2 17.00
28.12 22:00

Бывший рулевой «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино считает, что к нему относились несправедливо.

Аргентинец, напомним, покинул пост наставника парижан минувшим летом. Основной причиной увольнения специалиста считается неудача в Лиге чемпионов, где команда, будучи одним из главных фаворитов, вылетела в 1/8 финала от мадридского «Реала».

«Является ли работа тренером «ПСЖ» самой неблагодарной? Абсолютно. Твои успехи постоянно обесцениваются. Наши победы всегда связывали с индивидуальным мастерством игроков, зато все поражения происходили исключительно по моей вине», – заявил в интервью Radio MARCA Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино
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