Почеттино назвал работу тренером «ПСЖ» «самой неблагодарной»

Бывший рулевой «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино считает, что к нему относились несправедливо.

Аргентинец, напомним, покинул пост наставника парижан минувшим летом. Основной причиной увольнения специалиста считается неудача в Лиге чемпионов, где команда, будучи одним из главных фаворитов, вылетела в 1/8 финала от мадридского «Реала».

«Является ли работа тренером «ПСЖ» самой неблагодарной? Абсолютно. Твои успехи постоянно обесцениваются. Наши победы всегда связывали с индивидуальным мастерством игроков, зато все поражения происходили исключительно по моей вине», – заявил в интервью Radio MARCA Почеттино.