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Чемпионат Франции. Лига 1

Продажи футболок «ПСЖ» выросли на 200% после успехов Месси и Мбаппе

21 Декабря 2022 • 19:00 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.30 X 5.60 2 9.50
28.12 23:00

Сказочный финал чемпионата мира в Катаре, увы, мог завершиться лишь  победой одной из сборных, и ею оказалась аргентинская команда. Но победителем чемпионата мира с полным на то правом может считать себя и «ПСЖ» - его футболисты, Месси и Мбаппе, оказались главными протагонистами всего турнира, забив на двоих целых пятнадцать мячей.

И сейчас в магазинах клуба зарегистрирован резкий рост, на целых 200 процентов, продаж футболок с фамилиями Месси и Мбаппе.

Об этом сообщает французское издание L'Equipe. При том, что на улице, в общем-то, зима, и футболки сейчас совсем не по сезону. А что будет летом? 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Декабря 2022 в 19:07
Ясен перец... Бабки будут капать даже зимой... Можно и "шубы" с фамилиями в производство запустить.. И назвать их европейский бишт... А чё?...
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