Продажи футболок «ПСЖ» выросли на 200% после успехов Месси и Мбаппе

Сказочный финал чемпионата мира в Катаре, увы, мог завершиться лишь победой одной из сборных, и ею оказалась аргентинская команда. Но победителем чемпионата мира с полным на то правом может считать себя и «ПСЖ» - его футболисты, Месси и Мбаппе, оказались главными протагонистами всего турнира, забив на двоих целых пятнадцать мячей.

И сейчас в магазинах клуба зарегистрирован резкий рост, на целых 200 процентов, продаж футболок с фамилиями Месси и Мбаппе.

Об этом сообщает французское издание L'Equipe. При том, что на улице, в общем-то, зима, и футболки сейчас совсем не по сезону. А что будет летом?