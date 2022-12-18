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Чемпионат Испании. Ла Лига

Будущее Бускетса зависит от Месси слухи

18 Декабря 2022 • 00:07 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.28 X 5.70 2 10.00
28.12 23:00

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продолжить карьеру в США, если в том же направлении проследует Лионель Месси.

«Интер Майами» уже провёл переговоры с 34-летним капитаном «сине-гранатовых», однако тот по-прежнему не решился на переход. Как сообщалось ранее, Бускетс ещё может продлить контракт с «Барселоной». Согласно сведениям испанских СМИ, итоговое решение опорника во многом будет зависеть от будущего Лионеля Месси, который также рассматривает возможность перехода в «Интер Майами» по окончании сезона.

Соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 2023 года, но боссы парижан планируют предложить 35-летнему аргентинцу новое соглашение.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Серхио Бускетс Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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