Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс может продолжить карьеру в США, если в том же направлении проследует Лионель Месси.

«Интер Майами» уже провёл переговоры с 34-летним капитаном «сине-гранатовых», однако тот по-прежнему не решился на переход. Как сообщалось ранее, Бускетс ещё может продлить контракт с «Барселоной». Согласно сведениям испанских СМИ, итоговое решение опорника во многом будет зависеть от будущего Лионеля Месси, который также рассматривает возможность перехода в «Интер Майами» по окончании сезона.

Соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до 2023 года, но боссы парижан планируют предложить 35-летнему аргентинцу новое соглашение.