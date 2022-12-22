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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Хакими ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «ПСЖ»

22 Декабря 2022 • 21:41 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
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28.12 23:00

Агент правого защитника «Пари Сен-Жермен» Ашрафа Хакими опроверг слухи о вероятном трансфере.

По информации знаменитого инсайдера Фабрицио Романо, «ПСЖ» не получал никаких предложений по 24-летнему марокканцу, а сам футболист не рассматривает возможность ухода. Сведения подтвердил агент Хакими: «Ашраф абсолютно счастлив в «ПСЖ». У него контракт до 2026 года», – цитирует Романо представителя игрока.

Трансферная стоимость латераля, согласно оценке Transfermarkt, составляет 65 млн евро. В текущем сезоне он отыграл 21 матч за парижан, записав себе в актив три гола и три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Ашраф Хакими
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