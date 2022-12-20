Месси не сыграет за «ПСЖ» в ближайшие недели

Новоиспечённый чемпион мира Лионель Месси вряд ли вернётся на поле в скором времени.

35-летний нападающий помог сборной Аргентины добиться долгожданной победы на мундиале, а сам был признан лучшим игроком турнира. Как стало известно изданию Le Parisien, «ПСЖ» не сможет рассчитывать на Месси в предстоящих матчах – вероятность его возвращения на поле до середины января довольно невелика.

В семи поединках чемпионата мира Лионель Месси отметился семью голами и тремя результативными передачами. В 19 матчах текущего клубного сезона в активе форварда 12 голов и 14 ассистов.

28 декабря «ПСЖ» сыграет против «Страсбурга» в рамках французской Лиги 1.