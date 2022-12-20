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Месси не сыграет за «ПСЖ» в ближайшие недели

20 Декабря 2022 • 02:48 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.30 X 5.70 2 9.50
28.12 23:00

Новоиспечённый чемпион мира Лионель Месси вряд ли вернётся на поле в скором времени.

35-летний нападающий помог сборной Аргентины добиться долгожданной победы на мундиале, а сам был признан лучшим игроком турнира. Как стало известно изданию Le Parisien, «ПСЖ» не сможет рассчитывать на Месси в предстоящих матчах – вероятность его возвращения на поле до середины января довольно невелика.

В семи поединках чемпионата мира Лионель Месси отметился семью голами и тремя результативными передачами. В 19 матчах текущего клубного сезона в активе форварда 12 голов и 14 ассистов.

28 декабря «ПСЖ» сыграет против «Страсбурга» в рамках французской Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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ПСЖ СТРАСБУРГ
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Комментарии (1)
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Roni
20 Декабря 2022 в 02:51
ты че)) я на ПСЖ поставил в сухую))) тут и Мбаппе и Неймар не в настроении будут после ЧМ. не уж то ПСЖ продует ))
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