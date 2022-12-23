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Чемпионат Франции. Лига 1

«Разбитый» после неудачи на ЧМ-2022 Неймар сможет сыграть против «Страсбурга»

23 Декабря 2022 • 02:30 Комментировать
ПСЖ
...
Страсбург
1 1.23 X 6.30 2 12.00
28.12 23:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может принять участие в ближайшем матче чемпионата Франции, несмотря на своё состояние.

Бразилец по-прежнему далёк от оптимальных кондиций после травмы, полученной в матче чемпионата мира против Сербии. Ранее клуб уже сообщил, что Неймар вернулся к тренировкам, а теперь изданию L’Equipe стало известно о весьма вероятном участии 30-летней звезды в поединке Лиги 1 против «Страсбурга», который пройдёт 28 декабря. Впрочем, прежде чем бросать футболиста в бой, в «ПСЖ» ещё раз оценят его физическую и психологическую готовность.

Неймар в составе сборной Бразилии добрался до 1/4 финала ЧМ-2022, где команда неожиданно уступила Хорватии (1:1 и 2:4 в серии пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бразилии ПСЖ Неймар Страсбург
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ПСЖ СТРАСБУРГ
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