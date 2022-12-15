Месси, Мбаппе и Хакими не сыграют за «ПСЖ» в 2022 году

Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Ашраф Хакими получат отпуск после завершения чемпионата мира в Катаре.

Аргентинский и французский нападающие встретятся в финале мундиаля, который пройдёт 18 декабря, а за день до этого марокканский защитник сыграет в поединке за третье место против сборной Хорватии. Как информирует Le Parisien, «Пари Сен-Жермен» не сможет рассчитывать на всех троих в ближайших матчах после возвращения клубного футбола. Месси, Мбаппе и Хакими не сыграют против «Страсбурга» 28 декабря, а также пропустят встречу с «Лансом», которая состоится 1 января.

На данный момент Лионель Месси и Килиан Мбаппе лидируют в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022 с пятью забитыми голами.